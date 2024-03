A Oriocenter il modello del Gewiss Stadium realizzato con 100mila mattoncini Lego

Un vero gioiellino riprodotto con 100mila mattoncini in tre mesi e mezzo di lavoro. Il modello Lego del nuovo Gewiss Stadium, realizzato in esclusiva ad Oriocenter, ha già conquistato grandi e piccini. Nel pomeriggio di martedì 19 marzo l’opera è stata svelata ufficialmente alla presenza del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, affiancato da Rafal Szymanski, ideatore della mostra che ha già portato nel mall più di 150mila persone.

Con pazienza certosina e l’aiuto degli architetti che stanno completando realmente lo stadio della Dea, mattoncino dopo mattoncino anche il modellino Lego ha preso forma in tutti i suoi particolari. Prima di iniziare a montare la struttura, i cinque costruttori impiegati hanno dovuto attendere circa tre mesi necessari per le fasi di progettazione e creazione, alle quali sono seguiti una trentina di giorni per la realizzazione vera e propria dell’impianto sportivo in miniatura.

Il modello

Il sipario nerazzurro si è aperto mostrando ai presenti l’opera in tutta la sua perfezione, esposta su una base rigida lunga 220 centimetri per 155 di larghezze e 35 di altezza. Il modello anticipa la fine lavori che sta interessando il tempio nerazzurro in viale Giulio Cesare, che sarà ultimato entro la prossima estate, pronto per l’inizio della nuova stagione atalantina. L’opera d’arte è unica nel suo genere ed è stata realizzata per celebrare un simbolo d’identità e di eccellenza bergamasca: il Gewiss Stadium dove disputa le sue partite casalinghe l’Atalanta.

Dal 2019 lo stadio è oggetto di una grande operazione di riqualificazione, partita con la realizzazione della nuova Curva Nord Pisani, per poi procedere con la Tribuna Rinascimento e, dall’anno scorso, è iniziata anche la realizzazione della nuova Curva Sud Morosini. A fine lavori il Gewiss Stadium avrà una capienza di circa 25.000 spettatori, mentre verrà realizzato anche un parcheggio interrato ed alcune importanti opere di urbanizzazione che riqualificheranno tutto il quartiere.

Da sinistra, Rafal Szymanski e Antonio Percassi Il modello del Gewiss Stadium

Percassi: «Il nuovo stadio, gioiello da 100 milioni»

Il presidente atalantino Antonio Percassi, che ha ricevuto in regalo lo stemma dell’Atalanta realizzato con i Lego (marchio del quale il gruppo Percassi è esclusivista in Italia, ndr), è intervenuto per sottolineare come «il modello è un piccolo gioiello paragonato al grande gioiello in fase di realizzazione in città. La società ha investito cento milioni di euro per il nuovo stadio, la casa dell’Atalanta, che andremo a concludere nei prossimi mesi. Siamo una società sempre più internazionale e anche quest’anno puntiamo a qualificarci in Europa grazie ad una squadra formidabile, accompagnata ovunque dai nostri grandissimi tifosi. Siamo pronti a vivere un finale di stagione ricco di tantissime sfide emozionanti».

L’opera verrà esposta nel nuovo museo dell’Atalanta che troverà spazio all’interno della Curva Sud Morosini. Alla cerimonia, presentata per Atalanta da Elisa Persico, sono intervenuti anche Antonia Latino, responsabile marketing di Oriocenter, che è anche sponsor di Atalanta, mentre in prima fila c’era una rappresentanza del settore giovanile nerazzurro, affiancati dal direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli, insieme ai sindaci di Orio al Serio e di Azzano San Paolo, Alessandro Colletta e Lucio De Luca. La mostra dei modelli Lego, arricchita dal Gewiss Stadium, rimarrà aperta ad Oriocenter fino al prossimo 2 aprile.