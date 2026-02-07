Cronaca / Hinterland
Sabato 07 Febbraio 2026
A Ranica crede di avere dell’esplosivo in cantina, ma è un alcolometro
LA CURIOSITA’. A Ranica, nella mattina di sabato 7 febbraio, una donna ha chiamato il 112 dopo aver trovato in cantina un oggetto di vetro scambiato per esplosivo.
Ranica
Ha trovato in cantina un oggetto di vetro che non riusciva ad identificare e, credendo fosse esplosivo, ha chiamato il 112. A Ranica sono arrivati nella mattina di sabato 7 febbraio i carabinieri di Alzano e gli artificieri da Milano. Un falso allarme perchè nella cantina della bergamasca che ha fatto la segnalazione, residente in una villetta a schiera in via Monte Santo , i militari hanno trovato solo un alcolometro.
Un falso allarme procurato per errore e in buona fede: i carabinieri e gli artificieri sono quindi rientrati in caserma. Senza altri ritrovamenti pericolosi se non l’alcolometro, strumento di misurazione, solitamente in vetro, utilizzato per determinare la percentuale di alcol etilico (grado alcolico, % vol) in miscele idroalcoliche, come grappe, distillati e acquavite.
