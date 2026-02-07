A Ranica crede di avere dell’esplosivo in cantina, ma è un alcolometro

L’alcolometro ritrovato in cantina a Ranic

Ha trovato in cantina un oggetto di vetro che non riusciva ad identificare e, credendo fosse esplosivo, ha chiamato il 112. A Ranica sono arrivati nella mattina di sabato 7 febbraio i carabinieri di Alzano e gli artificieri da Milano. Un falso allarme perchè nella cantina della bergamasca che ha fatto la segnalazione, residente in una villetta a schiera in via Monte Santo , i militari hanno trovato solo un alcolometro.