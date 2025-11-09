A Seriate: «Senza ascensore da agosto». Anziani e disabili in difficoltà

Il condominio Aler di via Garibaldi a Seriate svetta oltre le case intorno. Sei piani fuori terra che però, dallo scorso agosto, si possono raggiungere solo a piedi, perché l’ascensore non funziona. Con annessi disagi per le 12 famiglie residenti, specie per i più anziani.

«Scendere è facile...»

Sono 110 i gradini per arrivare al sesto piano, 90 per fermarsi al quinto, 71 per il quarto piano. A metà pomeriggio scende le scale la signora Amabile, sta portando giù il sacchetto dell’umido: «Scendere è facile e fa anche bene muoversi un po’, ma salire è un problema, manca il fiato – sottolinea, facendo i gradini –. Ho 84 anni e sono stata operata al cuore. Ho paura che la fatica possa fiaccare il cuore». Quando risale ha con sé due bottiglie di acqua: «Di più non riesco, sono pesanti, e ci sono tutti quei gradini da fare». L’anziana vive al quinto piano: scende e risale a casa due volte al giorno, una al mattino «per muoversi un po’» e una al pomeriggio. Vorrebbe muoversi anche un po’ di più, «se solo funzionasse quel benedetto ascensore».

Disagi per famiglie e anziani

Nel condominio Aler ci sono due famiglie per ogni piano. Al quinto, a 90 gradini da terra, abita anche una famiglia con due figli disabili in carrozzina, una ragazza di 22 anni e un bambino di 8. I genitori, due volte al giorno, li caricano sulle proprie spalle per accompagnarli a scuola e poi per riportarli a casa. «È una faticaccia, a volte non se la sentono, così i ragazzi restano a casa e saltano la scuola», dicono alcuni residenti.

Sul pianerottolo fra il terzo e il quarto piano qualcuno ha posizionato una sedia: serve per una sosta, per riprendere fiato, prima di riprendere a salire i gradini Al sesto piano in una delle due abitazioni ci sono due persone anziane che faticano molto a fare tutte quelle rampe di scale, mentre la donna che vive nell’altro appartamento ha una protesi a una gamba. Una residente del quarto piano, dimessa dall’ospedale dove era ricoverata per alcune cure, arrivata a casa non ce l’ha fatta a salire tutti i gradini: si è fermata e ha chiesto ospitalità al fratello.

Una sedia per la sosta

Sul pianerottolo fra il terzo e il quarto piano qualcuno ha posizionato una sedia: serve per una sosta, per riprendere fiato, prima di riprendere a salire i gradini. Gli inquilini raccontano di aver inoltrato all’Aler una raccolta firme, di aver chiamato più volte gli uffici, di essere andati in Comune e di aver contattato il sindacato: «E adesso proviamo col giornale».

