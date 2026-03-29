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Cronaca / Hinterland Domenica 29 Marzo 2026

Addio ad Antonietta Redolfi, «una vita per la famiglia»

IL LUTTO. Suocera del nostro fotografo Beppe Bedolis e mammadi Emanuela, aveva 83 anni e viveva a Seriate: «Ha lottato contro i tumori».

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Addio ad Antonietta Redolfi, «una vita per la famiglia»
Antonietta Redolfi aveva 83 anni

Una vita dedicata alla famiglia, con amore e gioia. Si è spenta domenica 29 marzo, stroncata da un male incurabile mentre era circondata dall’affetto dei suoi cari, Antonietta Redolfi, vedova Scotti, suocera del nostro fotografo Beppe Bedolis e mamma di Emanuela Scotti, che da qualche anno lo affianca nei servizi fotografici. Aveva 83 anni e abitava a Seriate. Lascia nel dolore anche l’altra figlia Dionisia, con Giorgio, Simone e Marco.

«La ricordo come una donna forte e curiosa, una mamma fantastica ed una nonna amorevole - racconta Emanuela -. Ha sempre amato la vita, nonostante i problemi di salute e i tumori che ha dovuto affrontare. È stata una guerriera, ha lottato fino alla fine. La famiglia era la sua grande forza e il suo primo pensiero. Adorava i due nipoti. E si è sempre dedicata a tutti i familiari, con profondo amore».

Martedì i funerali

La camera ardente è allestita in via Dante 21 a Seriate. I funerali saranno celebrati martedì 31 marzo alle 15, nella chiesa parrocchiale di Seriate. I familiari ringraziano il reparto di Oncologia dell’ospedale Bolognini di Seriate, l’associazione Namastè e Oxi. La redazione si stringe al dolore di Emanuela, Beppe e di tutti i loro familiari.

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Ospedale Bolognini di Seriate