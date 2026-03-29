Addio ad Antonietta Redolfi, «una vita per la famiglia»

Una vita dedicata alla famiglia, con amore e gioia. Si è spenta domenica 29 marzo, stroncata da un male incurabile mentre era circondata dall’affetto dei suoi cari, Antonietta Redolfi, vedova Scotti, suocera del nostro fotografo Beppe Bedolis e mamma di Emanuela Scotti, che da qualche anno lo affianca nei servizi fotografici. Aveva 83 anni e abitava a Seriate. Lascia nel dolore anche l’altra figlia Dionisia, con Giorgio, Simone e Marco.

«La ricordo come una donna forte e curiosa, una mamma fantastica ed una nonna amorevole - racconta Emanuela -. Ha sempre amato la vita, nonostante i problemi di salute e i tumori che ha dovuto affrontare. È stata una guerriera, ha lottato fino alla fine. La famiglia era la sua grande forza e il suo primo pensiero. Adorava i due nipoti. E si è sempre dedicata a tutti i familiari, con profondo amore».

Martedì i funerali