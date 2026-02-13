Addio all’ex presidente Uildm di Bergamo: «Una vita a raccogliere fondi»

Il suo carattere era gioviale, tanto da essere noto per attaccare bottone, come si dice, con tutti quelli che incontrava per le strade di Pedrengo. E il suo sorriso non nascondeva, anzi semmai amplificava, l’impegno di tutta una vita nella lotta alla distrofia muscolare, malattia della quale Vainer Lorenzi soffriva fin dalla nascita e che nel 2012 si era già portata via il fratello Fulvio.

Ora anche Vainer se n’è andato: aveva 73 anni e a lungo era stato il presidente della sezione bergamasca della Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Presidente, ma anche tuttofare, soprattutto con iniziative sul fronte della raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro la malattia. Della Uildm era stato ex presidente, per 24 anni consigliere ed era iscritto da mezzo secolo.

Cinquant’anni di impegno

Cinquant’anni nei quali si era occupato quotidianamente di vari aspetti molto concreti: le relazioni con i sostenitori, il centralino e soprattutto la lotteria che ha sempre procurato le entrate più consistenti per il bilancio dell’associazione. Grazie a lui e ai suoi fratelli Maurizio e Fulvio nel 1979 era nata la festa nel Parco di Pedrengo, concretizzata grazie all’impegno di numerosi volontari delle locali associazioni Avis e Aido, che per tre giorni, ogni inizio settembre, si sono adoperate per sostenere i costi dei progetti pensati per offrire alle persone con patologie neuromuscolari opportunità di miglioramento della propria vita. Sempre da un’idea di Vainer Lorenzi erano nate anche le marce non competitive per le strade di Bergamo.

Era poi un grandissimo tifoso dell’Atalanta, che seguiva da appassionato e da bergamasco. Ed era anche profondamente credente: seguiva assiduamente le funzioni religiose, soprattutto su varie emittenti televisive. A Pedrengo tutti lo conoscevano e ora lo piangono: era noto, come detto, soprattutto per il suo carattere gioviale. Era una persona sempre sorridente e piacevole con cui parlare di qualunque argomento e i concittadini erano a conoscenza di questo suo pregio.

Oggi pomeriggio i funerali

Scomparso nel 2012 il fratello Fulvio, anche lui affetto dalla distrofia muscolare e pure molto conosciuto e attivo nell’ambiente della Uildm. Vainer Lorenzi lascia il fratello Maurizio, i tanti amici e sostenitori dell’associazione, oltre ai cittadini di Pedrengo. La salma del settantatreenne è composta nell’abitazione al civico 8 di via San Francesco d’Assisi.