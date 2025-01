Addio a Elvira, aveva 100 anni: «Una vita di semplicità e amore»

La guerra e la cascina requisita dai tedeschi

Elvira Facchetti, sposata Vanoncini, era nata il 23 novembre del 1924 a Orio, paese dove ha trascorso la sua vita con il marito Severino. Un secolo di vita e di storia: «Quando eravamo piccoli – ricorda la figlia Marina – ci raccontava della guerra. I nostri nonni erano una famiglia contadina, vivevano in una cascina. Il ricordo che spesso ricorreva nella memoria della mamma e che ancora la faceva commuovere era quello dei tedeschi che avevano requisito la cascina perché doveva essere demolita per fare posto a una pista d’atterraggio per gli aerei militari. I miei genitori, con i nonni, con i cognati e i bambini avevano trovato riparo a Scanzorosciate. Una volta finita la guerra però avevano voluto tornare a Orio e da qui non si sono più mossi».