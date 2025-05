Aeroporto di Orio al Serio: testate le procedure in caso di incidente aereo

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, sulla pista dell’ aeroporto di Milano Bergamo , si è svolta l’esercitazione di emergenza «Orobica 2025», un’importante simulazione organizzata da Sacbo in collaborazione con Enac, Enac, Vigili del Fuoco, 118 Areu, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Adm e Sipem Lombardia. L’obiettivo: testare l’efficienza e la tempestività dell’intervento in caso di incidente aereo , secondo le direttive del Piano di emergenza aeroportuale.

Simulata una collisione aerea

Lo scenario simulato ha previsto la collisione tra un mezzo di ispezione e un aeromobile flyDubai in fase di partenza, con a bordo 112 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. L’impatto ha provocato lo sviluppo di un incendio a uno dei motori, dando il via a un’operazione complessa che ha coinvolto tutte le forze in campo: dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento e l’evacuazione, alle unità sanitarie Areu per il soccorso dei «feriti» e il loro trasporto simulato verso le strutture ospedaliere.