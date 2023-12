Aeroporto, ressa agli arrivi: solo il 25% ai varchi elettronici

Sono giorni caldi all’aeroporto di Orio al Serio per via del periodo festivo che sta portando decine di migliaia di persone a spostarsi da e verso Bergamo: chi si imbarca per trascorrere la fine dell’anno lontano dalla città e chi arriva perché residente altrove o via per lavoro per passare il Capodanno con i parenti e gli amici in città.

Motivo per cui anche lo scalo cittadino è caratterizzato da momenti di ressa, in particolare negli spazi destinati agli arrivi: alcuni passeggeri hanno segnalato che nei giorni scorsi – e in particolare nel tardo pomeriggio di giovedì, in un momento di grande affluenza in aeroporto – gli sportelli automatici per i controlli non erano operativi. «A Orio c’è il mondo – rileva un passeggero – e gli automatici sono fuori uso».

In realtà i sistemi per registrare il proprio ingresso in Italia sono differenti: il più diffuso è ancora quello che prevede il controllo manuale da parte di un operatore della polizia di frontiera per l’appunto in servizio agli sbarchi internazionali. Accanto è possibile utilizzare i cosiddetti «e-gate» o «varchi elettronici»: attualmente questo sistema è utilizzato da circa il 25% dei passeggeri in arrivo, ma è in crescita costante, in base all’incremento della diffusione del passaporto elettronico, dotato di microchip contenente la registrazione delle impronte digitali e l’immagine del viso.

Non solo. Un accordo nazionale dell’Italia ha previsto la possibilità di transitare dagli sbarchi europei anche ai cittadini provenienti da 10 Paesi non europei e che, di conseguenza, necessitano del controllo dei passaporti e del relativo timbro fisico: altro aspetto che può rallentare, in un periodo di sovraffollamento dello scalo, le procedure di sbarco. Gli Stati in questione sono: Stati Uniti, Giappone, Israele, Taiwan, Hong Kong, Canada, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. Non sono ancora in funzione, invece, i cosiddetti totem per il rilevamento biometrico, già in parte piazzati nell’area degli arrivi dello scalo di Orio: per essere operativi si dovrà aspettare verosimilmente il prossimo autunno. Un ritardo non dovuto – è giusto precisarlo per dovere di cronaca – né alla società che gestisce lo scalo cittadino, né alla polizia di frontiera che avrà in uso questi totem.