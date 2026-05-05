Airidea sbarca a Orio: collegamenti veloci con Genova, Perugia e Rimini
L’AEROPORTO. La novità allo scalo di Orio al Serio: collegamenti veloci da Bergamo alle principali città italiane a partire da giugno.
La compagnia aerea Airidea debutta anche allo scalo di Orio al Serio e apre nuove rotte regionali pensate per semplificare gli spostamenti tra città italiane. La compagnia, con base a Genova, avvierà le operazioni l’8 giugno e dal giorno successivo includerà lo scalo orobico nel proprio network. I collegamenti da e per Bergamo saranno operati per tutta la stagione estiva dal vettore maltese Luxwing con un Saab 340 B da 34 posti.
Nel dettaglio, Airidea collegherà Milano Bergamo a Genova con tre frequenze settimanali (martedì, mercoledì e sabato), a Perugia ogni martedì e a Rimini ogni sabato. Le nuove rotte si inseriscono in un progetto più ampio di mobilità aerea regionale che punta a creare connessioni dirette tra centri economici e destinazioni turistiche, riducendo tempi di viaggio e complessità degli spostamenti. Le vendite sono già aperte: informazioni su orari, tariffe e prenotazioni sono disponibili online sui siti www.airidea.it e www.luxwing.com.
L’obiettivo è intercettare sia il traffico business sia quello leisure, offrendo collegamenti rapidi – in molti casi sotto l’ora – e favorendo anche nuovi flussi turistici tra territori italiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA