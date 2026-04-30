Alpini di Rosciano, rubata l’aquila dal monumento a Ponteranica

L’appello

«Siamo andati di buon mattino per pulire il monumento, quando abbiamo trovato questa sorpresa – spiega il segretario del gruppo, Bruno Benicchio –. Uno sguardo in alto e l’aquila, che da oltre 50 anni protegge i nostri 12 caduti, in particolare quelli della Prima guerra mondiale e delle guerre successive, non c’era più, sparita. Soltanto il basamento in granito, con inserite ancora le zampe dell’aquila, che è stata strappata dal suo piedistallo. Chi ha compiuto questo gesto non era da solo, perché l’aquila, anche se piccola, era tutta piena e pesante. Era stato mio zio a proporre di installarla, qualche anno dopo l’inaugurazione del monumento, che risale al 1969, sostituendo una precedente aquila in pietra. Ci teniamo molto al nostro monumento. È un segno tangibile della storia della nostra comunità, una cosiddetta “pietra della memoria”, che curiamo periodicamente». Un’idea di chi potrebbero essere gli autori del furto gli Alpini ce l’hanno. «Nella zona, proprio vicino al monumento, spesso stazionano dei ragazzotti, magari qualcuno ha voluto fare una bravata - prosegue Benicchio -. Nostro obiettivo è cercare di ritrovarla: lanciamo un appello, affinchè gli autori del gesto si ravvedano e ci riportino la nostra aquila».