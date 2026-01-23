Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Venerdì 23 Gennaio 2026

Aprì scuole per far studiare i poveri gratis: Madre Maria Ignazia Isacchi sarà Beata

IN VATICANO. Papa Leone XIV ha autorizzato l’atto solenne. La suora bergamasca fondò la Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Asola. La gioia del parroco: «La sua luce non si è mai spenta».

Alberto Bobbio
Alberto Bobbio

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Suor Maria Ignazia Isacchi
Suor Maria Ignazia Isacchi

Città del Vaticano

Fanno parte della schiera dei santi sociali, persone che hanno speso la vita accanto ai poveri. Papa Leone giovedì mattina 22 gennaio ha autorizzato la promulgazione di sette decreti della Congregazione delle Cause dei Santi e così la Chiesa avrà due nuovi beati, un frate francescano ucciso in Guatemala nel 1983 per il suo impegno a fianco dei poveri e suor Maria Ignazia Isacchi, bergamasca nata a Stezzano nel 1857, che, non senza qualche travaglio, fondò una Congregazione religiosa, nota poi come le suore di Asola nel mantovano, e aprì scuole dove i poveri studiavano gratis, un orfanotrofio, organizzava l’assistenza agli ammalati negli ospedali e domicilio, oltre che scuole serali e festive per le operaie.

La sua eredità spirituale e materiale oggi è una memoria che resiste in molte scuole per l’infanzia parrocchiali nella Bergamasca tra cui quella di Grassobbio, che compie 102 anni, gestita da tre suore di Madre Ignazia, tra cui due provenienti dal Burundi

La sua eredità spirituale e materiale oggi è una memoria che resiste in molte scuole per l’infanzia parrocchiali nella Bergamasca tra cui quella di Grassobbio, che compie 102 anni, gestita da tre suore di Madre Ignazia, tra cui due provenienti dal Burundi.
Il parroco don Domenico Epis al telefono sprizza di gioia: «Dal 1924 educa bambini, una luce che non si è mai spenta. Oggi è frequentata da 197 piccoli alunni, segno anche di integrazione». L’altra scuola delle suore di Madre Ignazia, Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di Asola, si trova a Solza e il parroco don Cristian Belotti sottolinea la riconoscenza alla nuova beata da parte di tutta la comunità parrocchiale: «La testimonianza e il servizio delle suore è stata negli anni occasione di riflessione sull’educazione anche sul senso missionario della Chiesa, che la notizia della beatificazione rilancerà e rinnoverà».

A Stezzano la casa dove è nata è proprio accanto alla chiesa parrocchiale e il parroco don Cesare Micheletti osserva che la beatificazione sarà l’occasione per conoscere meglio la figura di suor Ignazia: «È un onore per l’intera comunità, ma dobbiamo riscoprire la figura di questa donna che non si fermò mai neppure davanti a difficoltà poste dalla Chiesa e riuscì nell’impresa di fondare una Congregazione vicina soprattutto alle donne».

Approfondisci l'argomento sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 23 gennaio
Leggi la copia digitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stezzano
Asola
Bergamo
Mantova
Sociale
Welfare
Istruzione
Scuola
Politica
governo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Leone XIV
alberto bobbio
Domenico Epis
Cristian Belotti
Cesare Micheletti
Cariplo