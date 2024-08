Asst Bergamo Est, Teresa Lerede è il nuovo direttore del Simt

C’è un nuovo direttore per il Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (Simt) dell’Asst Bergamo Est. Teresa Lerede, classe 1967, laureata in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Milano e specializzata in ematologia, vanta un’esperienza più che ventennale al Papa Giovanni XXIII, dove, come ultimo incarico, ha diretto la Struttura semplice di emostasi e trombosi del Simt.

Ha lavorato prevalentemente nell’ambito di patologie trombotiche ed emorragiche, con diverse pubblicazioni, anche internazionali, che testimoniano l’importante attività scientifica e di aggiornamento svolta.

Il nuovo incarico

«Sono sicura di poter contare su un’equipe straordinaria che, già da anni lavora, con professionalità e passione» Ora sarà direttore del Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale, che oltre ad essere il centro di raccolta di sangue e plasma, al Bolognini di Seriate e non solo, ha il compito istituzionale di fornire ai vari reparti gli emocomponenti necessari ai pazienti, garantendo loro una terapia salvavita.

Nel dettaglio, un servizio che svolge attività ambulatoriale di medicina trasfusionale, occupandosi dei pazienti con fabbisogno cronico, del trattamento delle anemie da carenza di ferro, con terapia marziale endovena e di salasso terapia per patologie in cui questa terapia è indicata, come l’emocromatosi e la policitemia vera, e le prestazioni di ambulatorio necessarie al monitoraggio e alla gestione dei pazienti che assumono terapie anticoagulanti orali, per un totale di circa quattromila pazienti all’anno.

La dottoressa Lerede ha commentato con entusiasmo: «Sono orgogliosa di poter ricoprire questo incarico, metterò a disposizione le mie competenze e il mio impegno conscia che sarà una sfida professionale impegnativa. Sono sicura di poter contare su un’equipe straordinaria che già da anni lavora, con professionalità e passione, per fornire un servizio sempre migliore ai nostri pazienti in termini di accoglienza, attenzione, qualità ed efficienza».

