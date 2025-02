Attraversa all’improvviso: investita bimba di sei anni a Scanzorosciate

Ha attraversato la strada all’improvviso nell’ora di punta, ed è stata urtata da un’auto che procedeva in direzione di Gorle. Attimi di paura, venerdì pomeriggio, per una bambina di 6 anni investita in corso Europa a Scanzorosciate.

L’incidente intorno alle 17, quando il traffico da e per Bergamo era particolarmente sostenuto. Nonostante il grande spavento la piccola, trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non sarebbe in gravi condizioni.