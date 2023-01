Autosalone «fantasma» a Petosino: reato estinto dai risarcimenti

Le persone che hanno rimesso le querele sono state risarcite e il presunto reato architettato attraverso un autosalone «fantasma» di Petosino di Sorisole si è estinto: infatti la legge Cartabia prevede che in questo caso debba esserci querela per procedere . È emerso ieri (venerdì 20 gennaio) durante l’udienza nell’ambito di un giro di truffe per la compravendita di auto di lusso che coinvolge anche altre concessionarie in giro per l’Italia. Un processo che vede 52 parti offese e 28 imputati, tra i quali anche un commercialista, il cui avvocato difensore, Niccolò Luoni del foro di Busto Arsizio, ha preannunciato che chiederà il rito abbreviato. Nell’inchiesta si contestano vari reati, compresa l’associazione a delinquere.