Cronaca / Hinterland
Lunedì 24 Novembre 2025
Azzano, operaio di 52 anni investito da un muletto: ferito alle gambe
L’INTERVENTO. Alle 9.40 di lunedì 24 novembre un operaio è stato portato in ospedale in codice giallo.
Azzano San Paolo
Infortunio sul lavoro ad Azzano San Paolo lunedì 24 novembre verso le 9.40 all’interno del magazzino dell’azienda Gamba Imballaggi in via Cremasca: un operaio di 52 anni è stato investito da un muletto.
I soccorsi sono intervenuti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo. Il 52enne si è ferito seriamente alle gambe, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
