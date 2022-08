Azzano, ragazza in bici investita da un furgone

Incidente stradale giovedì 4 agosto ad Azzano San Paolo, dove una ragazza in bicicletta è stata investita da un camioncino ed è stata ricoverata all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 17 all’incrocio tra via Verdi e via Puccini. La giovane – 19 anni, studentessa residente in paese, poco distante dal luogo dell’incidente – stava percorrendo via Verdi mentre il furgoncino viaggiava lungo via Puccini. All’incrocio c’è stato lo scontro: ad avere la peggio è stata la giovane in bicicletta: sul posto, per i soccorsi, è arrivata un’auto medicalizzata e due ambulanze. La ragazza è rimasta cosciente ma – secondo alcuni testimoni – confusa e comprensibilmente spaventata. Un’ambulanza l’ha trasportata al «Papa Giovanni» in codice rosso, le sue condizioni sono serie. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: per gli accertamenti, sul posto è intervenuta la polizia locale intercomunale di Azzano, Zanica e Comun Nuovo, in questo caso gli agenti di Azzano, che hanno eseguito i rilievi e dovranno ricostruire la dinamica accertando eventuali responsabilità. Altri due incidenti, di minore gravità, sempre nel pomeriggio, intorno alle 17, a Grassobbio e a Treviolo. Nel primo caso si è trattato di un incidente fra due auto lungo la tangenziale sud: in ospedale sono finiti due ventunenni e due uomini di 55 e 58 anni, tutti in codice giallo. A Treviolo, invece, uno scontro tra un’auto e una moto: ferito un ragazzo di 16 anni.