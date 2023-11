Bar chiuso a Torre Boldone: ritrovo di pregiudicati e disturbo alla quiete pubblica

Infatti il bar, ubicato in pieno centro cittadino, al piano terra di un condominio e nelle immediate vicinanze di altri condomini, è risultato essere un costante punto di ritrovo di soggetti pregiudicati, h́nonché una quotidiana fonte di disturbo per schiamazzi, rumori molesti e continue liti, specialmente in orari serali/notturni. Per tali motivi il Questore di Bergamo su proposta della Stazione Carabinieri di Bergamo, competente per territorio, ha disposto la sospensione dell’attività ̀ per 10 giorni.