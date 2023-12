Brusaporto, l’allerta del sindaco: «Attenzione sui sentieri: lupo o altro animale selvatico, controlli in corso»

«Si informa la cittadinanza di prestare attenzione lungo i sentieri pedecollinari in quanto è stato avvistato un lupo o comunque un animale appartenente alla fauna selvatica, non ancora identificato. Sono in corso operazioni di controllo a cura del Nucleo Forestale dei Carabinieri competente per zona». È il comunicato pubblicato lunedì 18 dicembre sulla pagina Facebook e sul sito del Comune di Brusaporto dal sindaco Roberto Rossi.