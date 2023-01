Caldo e poca pioggia, l’anno nero del fiume Serio

Così come avvenuto in Italia e in Europa, anche a Seriate lo studio dei fenomeni atmosferici sancisce l’anno 2022 come il più caldo degli ultimi tempi, tanto che in Europa ci sono stati circa 20mila morti per caldo estremo. A Seriate inoltre, nell’analisi del comportamento del fiume Serio c’è anche il nuovo record della minima portata d’acqua .