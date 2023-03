Cancello cade e sfiora una bimba: attimi di paura a Valbrembo

Tutto è accaduto intorno alle 17,30 in via Garibaldi, zona industriale del paese. L a piccola, otto anni, era con il papà e la mamma e stavano entrando in un capannone aprendo il cancello quando quest’ultimo è caduto a terra e per poco non ha investito in pieno la bambina. Il padre è rimasto leggermente ferito a una caviglia, non si sa se cercando di allontanare la piccola o perché colpito dal cancello. Entrambi sono stati portati all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, per tutti e due codice verde. Sul posto, oltre alla Croce di Bergamo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Zogno per gli accertamenti del caso.