Chiuso da due mesi, il bar «Florian» ha riaperto i battenti

Il bar-caffetteria-pasticceria e il laboratorio di produzione, che entrambi dipendono dal funzionamento di questi macchinari sequestrati, erano stati chiusi temporaneamente e volontariamente dalla proprietà. I locali infatti non rientravano nel provvedimento cautelare, che riguardava solo alcuni macchinari. «Il via libera ci è arrivato venerdì scorso – spiega una delle dipendenti, contattata telefonicamente nel locale – e in nottata abbiamo subito riaperto: sono arrivati molti ragazzi a comprare le brioches. Abbiamo passato il sabato e pulire e sistemare il locale e questa mattina (ieri, ndr) abbiamo riaperto anche il bar pasticceria. Non abbiamo fatto grandi annunci ma sono ugualmente arrivati tanti clienti affezionati con cui ci siamo scambiati baci e abbracci. Siamo felicissimi, finalmente possiamo ripartire». La produzione in realtà non si era del tutto fermata in questi due mesi ma era proseguita quella destinata all’ingrosso. Il bar pasticceria «Florian» ha quasi mezzo secolo di vita ed è una delle attività del settore più rinomate della provincia.