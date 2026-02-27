Burger button
Cronaca / Hinterland Venerdì 27 Febbraio 2026

«Ciao “Conte”»: addio a Roberto, imprenditore e sportivo dal tratto gentile

IL LUTTO. Roberto Marini di Azzano San Paolo, è morto per malore a 59 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 27 febbraio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Azzano.

Alessio Malvone
Alessio Malvone

Roberto Marini
Roberto Marini

«Era il nostro faro, il nostro centro, il nostro mondo». Simona è la moglie di Roberto Marini, mancato domenica all’età di 59 anni per un malore, e lo ha ricordato con estrema commozione e tenerezza, insieme alla figlia 37enne Nadiane, giovedì pomeriggio nella casa del commiato Maggioni di Azzano San Paolo, dove la salma è stata composta: per tutto il giorno sono stati moltissimi gli amici e i familiari che hanno portato il loro ultimo saluto. Roberto lascia nel dolore anche il figlio ventenne Alessandro e i parenti tutti. «Era un grande uomo -raccontano la moglie e la figlia - pieno di vita, amore e gentilezza. Era un gigante buono e aveva sempre una parola bella per chiunque». Nato a Mantova, si era trasferito a Bergamo da bambino e da circa 20 anni viveva ad Azzano. «Era una di quelle persone che quando entrava in una stanza la riempiva subito con la sua presenza - lo ricorda la moglie -. Per me era l’amore della vita».

Imprenditore nel settore informatico, era titolare della ex Real Time. Con la grande passione per il basket, è sempre stato uno sportivo e negli ultimi anni si era dedicato alla corsa. «In questo periodo - dicono la moglie e la figlia - si stava allenando per la maratona di Roma del 22 marzo».

Lo ricorda con affetto anche l’Azzanese Basket Stezzano sulla sua pagina Facebook, unendosi al dolore dei familiari: «Ciao “Conte” ( così era soprannominato, per i suoi modi sempre garbati, ndr). Grande appassionato di sport e prezioso collaboratore e dirigente, Roberto è stato una presenza autentica e significativa per la nostra società. La sua eleganza, il suo sorriso e la sua disponibilità resteranno per sempre nei cuori di tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui il campo e la palestra. Ciao Roby, mancherai a tutti noi». «Ciao Roby, sei stato il capitano di mille avventure - ha scritto su Fb il Treviolo Basket - e per sempre sarai il Conte Marini». I funerali saranno celebrati venerdì 27 febbraio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Azzano.

