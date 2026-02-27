«Ciao “Conte”»: addio a Roberto, imprenditore e sportivo dal tratto gentile

«Era il nostro faro, il nostro centro, il nostro mondo». Simona è la moglie di Roberto Marini, mancato domenica all’età di 59 anni per un malore, e lo ha ricordato con estrema commozione e tenerezza, insieme alla figlia 37enne Nadiane, giovedì pomeriggio nella casa del commiato Maggioni di Azzano San Paolo, dove la salma è stata composta: per tutto il giorno sono stati moltissimi gli amici e i familiari che hanno portato il loro ultimo saluto. Roberto lascia nel dolore anche il figlio ventenne Alessandro e i parenti tutti. «Era un grande uomo -raccontano la moglie e la figlia - pieno di vita, amore e gentilezza. Era un gigante buono e aveva sempre una parola bella per chiunque». Nato a Mantova, si era trasferito a Bergamo da bambino e da circa 20 anni viveva ad Azzano. «Era una di quelle persone che quando entrava in una stanza la riempiva subito con la sua presenza - lo ricorda la moglie -. Per me era l’amore della vita».

Imprenditore nel settore informatico, era titolare della ex Real Time. Con la grande passione per il basket, è sempre stato uno sportivo e negli ultimi anni si era dedicato alla corsa. «In questo periodo - dicono la moglie e la figlia - si stava allenando per la maratona di Roma del 22 marzo».