Ciclabile a ostacoli lungo la Briantea a Curno: «Presto dei correttivi»

La replica del Comune di Curno

Il Comune di Curno e il sindaco Andrea Saccogna - durante il cui mandato è stato realizzato il primo tratto della pista tra l’incrocio delle Crocette e l’Esselunga come onere di urbanizzazione all’interno di un’operazione immobiliare - sono consapevoli del disagio. «Ne siamo coscienti - spiega il primo cittadino -. Quando è stata costruita la pista sono stati posizionati archetti molto stretti per evitare incidenti, vista la presenza dei passi carrabili in corrispondenza delle tante attività commerciali presenti lungo la Briantea, visto il conseguente intenso traffico veicolare. Gli archetti tuttavia sono scomodi per i ciclisti ed è quasi impossibile non scendere dalla bici, facendo perdere d’efficacia il percorso».