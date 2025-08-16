Ciclista cade a Torre Boldone: in ospedale la sera di Ferragosto

Avrebbe fatto tutto da solo il ciclista di 59 anni che nella serata di venerdì 15 agosto è caduto dalla bicicletta mentre stava pedalando in via San Martino Vecchio a Torre Boldone.

È accaduto intorno alle 19,30: i passanti lo hanno visto riverso a terra e hanno dato l’allarme al 112.Sul posto sono giunti i carabinieri per accertare l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione non sarebbero coinvolti altri veicoli.