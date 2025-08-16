Cronaca / Hinterland
Sabato 16 Agosto 2025
Ciclista cade a Torre Boldone: in ospedale la sera di Ferragosto
L’INCIDENTE. Dalle informazioni raccolte le condizioni del 59enne non sembrerebbe particolarmente gravi. avrebbe fatto tutto da solo, in via San Martino Vecchio a Torre Boldone.
Torre Boldone
Avrebbe fatto tutto da solo il ciclista di 59 anni che nella serata di venerdì 15 agosto è caduto dalla bicicletta mentre stava pedalando in via San Martino Vecchio a Torre Boldone.
È accaduto intorno alle 19,30: i passanti lo hanno visto riverso a terra e hanno dato l’allarme al 112.Sul posto sono giunti i carabinieri per accertare l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione non sarebbero coinvolti altri veicoli.
sul posto è intervenuto il personale sanitario con due automediche e un’ambulanza che, dopo oltre mezz’ora di soccorsi, ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dalle informazioni raccolte le condizioni del 59enne non sembrerebbe particolarmente gravi.
