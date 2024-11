Colonna di fumo in direzione Colognola: a fuoco il tetto di una palazzina a Stezzano - Foto e video

Una colonna di fumo si è alzata nei cieli in direzione Colognola destando curiosità e timori nella mattinata di lunedì 11 novembre in città a Bergamo. Il fumo è stato generato da un incendio a un tetto di una palazzina di tre piani a Stezzano. L’allarme è stato lanciato nella mattinata di lunedì 11 novembre e in via Papa Giovanni XXIII sono giunte cinque squadre di Vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo e Romano di Lombardia.