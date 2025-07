Colpito al piede da un pezzo di ferro di 2 tonnellate a Brusaporto: 64enne in ospedale

È accaduto in una carpenteria nella zona industriale, in via Maestri del lavoro a Brusaporto. Erano le 8.20 di lunedì 28 luglio. L’operaio si era messo al lavoro quando, all’improvviso è stato colpito da un pezzo di ferro di due tonnellate che stava manovrando e che gli è piombato sul piede sinistro.