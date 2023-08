Con la pistola rapina le Poste di Mozzo: bottino da 10 mila euro

Un uomo armato e con il volto coperto, ha rapinato l’ufficio postale di Mozzo, in via Lochis. Il colpo nella mattinata di venerdì 18 agosto poco dopo le 8: il malvivente ha aspettato all’esterno la responsabile dell’ufficio e le ha puntato una pistola alla schiena mentre stava aprendo le porte degli uffici. Poi si è fatto consegnare il denaro custodito nei cassetti e in cassaforte, per un totale di circa 10 mila euro.