Domenica 21 Settembre 2025
Crolla controsoffitto, nessun ferito ma 9 persone sfollate a Seriate -Foto
L’INCIDENTE. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Italia domenica 21 settembre. Quattro appartamenti non fruibili.
Seriate
I vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di domenica 21 settembre in Via Italia, a Seriate, per il crollo parziale del controsoffitto in un appartamento all’ultimo piano di un edificio residenziale. Non ci sono stati feriti.
Durante il sopralluogo tecnico, le squadre hanno accertato che il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura in legno danneggiata. L’acqua ha saturato i controsoffitti e i solai di tutti e quattro gli appartamenti all’ultimo piano, creando un potenziale rischio di crollo del controsoffitto anche per le altre tre unità abitative. La presenza di acqua ha inoltre compromesso la sicurezza degli impianti elettrici, con un potenziale rischio di cortocircuito o folgorazione.
A seguito degli accertamenti, i quattro appartamenti sono stati dichiarati non fruibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza degli elementi danneggiati e degli impianti elettrici.
Sul posto anche il sindaco di Seriate, Gabriele Cortesi, il comandante della Polizia Locale, l’amministratore condominiale e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
