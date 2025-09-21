Crolla controsoffitto, nessun ferito ma 9 persone sfollate a Seriate -Foto

I vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di domenica 21 settembre in Via Italia, a Seriate, per il crollo parziale del controsoffitto in un appartamento all’ultimo piano di un edificio residenziale. Non ci sono stati feriti.

Durante il sopralluogo tecnico, le squadre hanno accertato che il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura in legno danneggiata. L’acqua ha saturato i controsoffitti e i solai di tutti e quattro gli appartamenti all’ultimo piano, creando un potenziale rischio di crollo del controsoffitto anche per le altre tre unità abitative. La presenza di acqua ha inoltre compromesso la sicurezza degli impianti elettrici, con un potenziale rischio di cortocircuito o folgorazione.