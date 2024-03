Curno, camion esce di strada e finisce contro il bar della stazione di servizio

Incidente stradale martedì sera, 19 marzo, a Curno. Un camionista ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada, contro il bar di un distributore di carburanti che si trova sulla destra per chi scende in direzione della pianura. Il camion ha sfondato la vetrata del locale.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e le forze dell’ordine. Ferite lievi per il conducente, un 33enne, medicato in codice verde. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, né altre persone.