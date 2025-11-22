Burger button
Cronaca / Hinterland
Sabato 22 Novembre 2025

Dal cielo di Gaza solo bombe, a Bergamo regala la prima neve

LA STORIA. Meraviglia e commozione per due bambine fuggite dalla guerra, ora alla riabilitazione del «Papa Giovanni». «Non sapevano cosa fosse, erano felici».

Marta Todeschini
Marta Todeschini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le due bambine palestinesi giocano a palle di neve con le terapiste
Le due bambine palestinesi giocano a palle di neve con le terapiste

Solo magia. Un regalo, il primo regalo arrivato dal cielo che fino a tre mesi fa faceva paura anche solo guardarlo. Da lì arrivavano bombe, e tutto crollava. Due bambine, di 8 e 12 anni, che arrivano dall’orrore di Gaza e sono ospiti al Centro di Riabilitazione specialistica dell’Asst Papa Giovanni XXIII, a Mozzo, hanno vissuto l’emozione di vedere la neve per la prima volta.

Mozzo
Sociale
Gente, Persone
Salute
Malattia
Politica
Aiuto estero
ASST Papa Giovanni XXIII
regione lombardia
Cooperativa Ruah
Consorzio FA