Cronaca / Hinterland
Sabato 22 Novembre 2025
Dal cielo di Gaza solo bombe, a Bergamo regala la prima neve
LA STORIA. Meraviglia e commozione per due bambine fuggite dalla guerra, ora alla riabilitazione del «Papa Giovanni». «Non sapevano cosa fosse, erano felici».
Solo magia. Un regalo, il primo regalo arrivato dal cielo che fino a tre mesi fa faceva paura anche solo guardarlo. Da lì arrivavano bombe, e tutto crollava. Due bambine, di 8 e 12 anni, che arrivano dall’orrore di Gaza e sono ospiti al Centro di Riabilitazione specialistica dell’Asst Papa Giovanni XXIII, a Mozzo, hanno vissuto l’emozione di vedere la neve per la prima volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA