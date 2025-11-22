Dal cielo di Gaza solo bombe, a Bergamo regala la prima neve

Solo magia. Un regalo, il primo regalo arrivato dal cielo che fino a tre mesi fa faceva paura anche solo guardarlo. Da lì arrivavano bombe, e tutto crollava. Due bambine, di 8 e 12 anni, che arrivano dall’orrore di Gaza e sono ospiti al Centro di Riabilitazione specialistica dell’Asst Papa Giovanni XXIII, a Mozzo, hanno vissuto l’emozione di vedere la neve per la prima volta.