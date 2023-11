Deruba ragazza al bancomat: era ricercato in Germania

È stato segnalato per il furto a uno sportello bancomat di Almè, si è scoperto che era ricercato in Germania dove deve scontare 15 anni per rapine e lesioni a danni di automobilisti . È finito in manette mercoledì a Parabiago (Milano), un romeno di 20 anni, senza fissa dimora ma orbitante nella zona di Rho, dopo che i carabinieri del Nucleo operativo di Zogno e della stazione di Villa d’Almè hanno eseguito il mandato di arresto europeo che pendeva a suo carico . Ora è nel carcere di Busto Arsizio in attesa dell’estradizione.

A questo punto la ragazza si insospettisce, entra nella filiale e scopre che sul conto le sono rimasti solo 4 euro. Viene dato l’allarme, uno dei dipendenti della filiale ricorda di aver notato gli autori del furto fuggire verso una Kia Picanto parcheggiata dall’altra parte della strada. Intervengono i carabinieri di Villa d’Almé, che, grazie al sistema di lettura targhe delle telecamere comunali, riescono a risalire alla vettura. I militari inseriscono la targa nella banca dati, di modo che anche altre forze di polizia sappiano (la Kia Picanto non è rubata, è intestata a un prestanome). Alle 9 del mattino successivo il sistema di video sorveglianza segnala l’auto a Parabiago. La polizia locale la ferma per controlli. Dentro ci sono 4 cittadini romeni. Due risultano in regola, uno, 41 anni, residente in Francia, ha documenti falsi e viene arrestato. Il quarto è ricercato in Germania. La polizia locale passa quest’ultimo caso ai carabinieri di Parabiago, che chiamano in causa i colleghi di Zogno e Villa d’Almè, i quali eseguono il mandato di arresto europeo. Le riprese delle telecamere di sicurezza e il riconoscimento fotografico da parte della vittima sono i gravi indizi che fanno ritenere che l’uomo sia uno degli autori del colpo di Almè. Accertamenti sono in corso anche nei confronti degli altri tre occupanti della Kia Picanto.