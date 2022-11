Derubato del bagaglio sul bus per Orio. «Paga e te lo ridò». Preso l’estorsore

Il condizionale, come si è soliti dire in questi casi, è d’obbligo. Non fosse altro perché il ventitreenne, giunto a Orio in autobus proveniente da Torino, dove frequenta l’università, è sceso a ritirare la sua borsa, in precedenza stivata nello scomparto bagagli, ma non ha potuto fare altro se non constatare che non c’era più. Qualcuno gliel’aveva fatta sparire e, con essa, anche un computer portatile, documenti e il permesso di soggiorno per motivi di studio.