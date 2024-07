Disperso da oltre una settimana, le prime immersioni nell’Adda - Foto

Il maltempo e la corrente troppo forte del fiume avevano impedito ai sommozzatori di entrare in acqua prima, con ricerche dalla riva. Ora le ricerche del tecnico di 59 anni di Paladina, inghiottito dal fiume venerdì scorso mentre lavorava alla centrale elettrica Italgen di Vaprio, sono più intense. L’uomo è caduto in acqua mentre lavorava , a Concesa di Trezzo (Milano), sulla diga dell’azienda.

Acqua troppo alta

Nei giorni scorsi i tecnici hanno lavorato nel tentativo di contenere la potenza della corrente: l’acqua è stata fatta uscire dagli sbarramenti e per ridurne la quantità è stata deviata nei canali. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, nell’immergersi a valle della diga, per ragioni di sicurezza erano dovuti rimanere ancora in prossimità delle rive, senza spingersi nel centro del letto del fiume dove si ritiene ci potrebbero essere maggiori possibilità di trovare qualche traccia del 59enne. Senza esito anche le ispezioni effettuate sulle sponde dal nucleo Saf di Milano e dai sommozzatori volontari di Treviglio. Con le ricerche di sabato 6 luglio si spera in un aggiornamento da parte dei sommozzatori.