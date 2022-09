Domenica la «Moscato di Scanzo Trail», quest’anno c’è la corsa anche per bimbi

Per gli appassionati di trail running ma anche per i camminatori della domenica, ecco la 7^ edizione della «Moscato di Scanzo Trail», corsa classica di fine estate, in programma il 4 settembre e inserita nel «Settembre del Moscato di Scanzo». La corsa, unica nel suo genere perché si sviluppa interamente sui sentieri e i vigneti di Scanzorosciate, vede in cabina di regìa il Gruppo alpinistico presolana (Gap) che ha rivoluzionato il percorso: a fronte di uno sviluppo di 20 km, per 900 metri di dislivello (il punto più alto, la Cima Coppi, è la Costa del Gavarno, a 500 metri di altezza), il tracciato è proposto in forma «ecocompatibile», perché si snoda per circa l’80% su strada sterrata e solo per il 20% su asfalto. Inoltre, si attraversano aziende e cantine vitivinicole, dove i proprietari hanno concesso il passaggio solo per questa occasione, consentendo ai podisti di godere scorci di territorio unici e altrimenti inaccessibili.