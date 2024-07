Down informatico, bloccati numerosi aeroporti di tutto il mondo. Ritardi anche a Orio, ma voli garantiti- Foto

Guasti informatici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo. Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati. Ritardi negli aeroporti spagnoli e fermo lo scalo di Berlino. Problemi per il più grande operatore ferroviario in Gran Bretagna. Anche le Borse di Londra e di Milano hanno avuto problemi tecnici che hanno causato ritardi nella pubblicazione degli indici.

Tutti gli aeroporti in Italia e nel mondo stanno segnalando ritardi e cancellazioni e si sta procedendo con operazioni manuale ai check-in per cercare di supplire al blocco informatico.

La causa del crash

Microsoft fa sapere che ha intrapreso «azioni di mitigazione». La causa sarebbe collegata ad un errore nell’aggiornamento del software di cybersicurezza Crowdstrike. La società ha avvertito che i team tecnici stanno lavorando attivamente per risolvere il problema.

In Italia

I problemi tecnici stanno interessando anche scali italiani, come gli scali di Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti sta garantendo la massima assistenza ai propri passeggeri. «Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa», informa Toscana Aeroporti.

Lo scalo di Orio intorno alle 14

Lo scalo di Orio ha adottato il «sistema di gestione locale Local DCS che permette di supplire in caso di blocchi - spiega Sacbo -. Ciò ha consentito di garantire la regolarità dei voli, limitando al minimo i disagi»

Orio al Serio

Per Orio, dal sito web è possibile monitorare i voli in tempo reale dove si segnalano ritardi e cancellazioni. La Sacbo ha attivato il sistema di gestione locale. In particolare i ritardi più pesanti sono legati a Wizz Air e Ryanair, su cui il problema informatico avrebbe impattato maggiormente. Lo scalo di Orio ha adottato il «sistema di gestione locale Local DCS che permette di supplire in caso di blocchi - spiega Sacbo intorno a mezzogiorno -. Ciò ha consentito di garantire la regolarità dei voli, limitando al minimo i disagi. Le difficoltà che possono esserci negli aeroporti di provenienza provocano ritardi in arrivo». Situazione inevitabile dato il caos della rete aeroportuale nazionale e internazionale.

Situazione tranquilla nella mattinata, a cascata anche nello scalo bergamasco intorno alle 14 la situazione è andata peggiorando con numerosi ritardi e cancellazioni.

A Orio al Serio

