«Due mesi fa ho perso Marco ma ho dato vita al nostro sogno»

Marco e Melissa, giovani di 29 e 27 anni, volevano aprire, insieme, un negozio di alimentazione per animali. Volevano, e adesso l’hanno aperto: insieme, anche se Marco (Moioli, ndr) non c’è più. «Era un sogno che avevamo da alcuni anni – racconta Melissa – sul quale avevamo impostato il nostro futuro di vita. Ci piacciono gli animali, soprattutto i cani di razze particolari come il nostro Zar di 4 anni e 37 chili di peso, pastore belga malinois, una razza di cani da lavoro utili nei soccorsi e in polizia e che fanno anche gare. Ci piaceva avere una femmina e una cucciolata, per questo sognavamo anche una nuova abitazione, una casetta con un po’ di giardino».