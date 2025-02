Elisa e Michela, mamma e figlia legate anche nella morte

Emanuele Casali

La malattia non ha avuto pietà e nel giro di mezza giornata ha fatto volare in cielo madre e figlia. Abitavano a Seriate nella zona di Paderno dove si trovano il centro pastorale Giovanni XXIII e la chiesa di san Giovanni XXIII. Entrambe erano malate da tempo ma per entrambe la situazione s’era fatta critica nei giorni scorsi.

Michela Vitali, 55 anni Elisa Rota in Vitali, 77 anni

Michela Vitali, 55 anni, che lavorava all’Iper di Orio al Serio, un figlio, è morta fra lunedì 17 e martedì 18 febbraio nella sua casa a Seriate. I funerali sono stati celebrati giovedì 20 nella parrocchiale Santissimo Redentore di Seriate da don Mirco Perletti che l’ha ricordata come «brava mamma»; il figlio, travolto dalla commozione, non è riuscito a leggere il testo che aveva preparato per un saluto alla mamma.