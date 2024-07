Elisa Redolfi, classe 2006, è la neo consigliera più giovane d’Italia

Un sorriso aperto, gioioso. E un impegno per la comunità nell’attività dell’amministrazione comunale che è politica tradotta nella pratica. «Sono felice. Mi piace quello che faccio» confida Elisa Redolfi. Una giovane che senza volerlo - conta infatti la data di nascita - ha conseguito un piccolo primato: è lei la consigliera comunale più giovane d’Italia. Il dato viene certificato dal ministero degli Interni. Elisa Redolfi è bergamasca e abita a Seriate. È nata il 6 giugno 2006. Attualmente studia all’Istituto Lotto di Trescore Balneario, indirizzo Relazioni internazionali e Marketing. A settembre frequenterà la quinta, e nella classe quarta è stata rappresentante di classe. Un ruolo frequente tra i giovani che poi si ritrovano in politica.

«Responsabilità nuove»

«Per me fare politica non vuol dire stare in Comune, ma mettere al centro le proprie idee e difenderle; vuol dire responsabilità nuove, conoscere persone nuove, incontrare ragazzi della mia età con la stessa passione – afferma la giovane consigliera –. È una cosa che fa crescere».

Secondo i dati del Ministero, Elisa è la più giovane eletta in assoluto; Livio Scaramella 22 anni di Samolaco (Sondrio) è il sindaco più giovane; invece Nicola Tengattini, 19 anni, è il più giovane vicesindaco a Paratico, nel Bresciano; Valentina Ferrati, 21 anni, la più giovane presidente del consiglio comunale a Cardano al Campo (Varese).

Il record anagrafico la studentessa seriatese un po’ se l’aspettava: «Immaginavo di essere fra i più giovani ma non avevo realizzato di poter essere la più giovane di tutta Italia». Un situazione che a Seriate non è del tutto inedita, perché andando a ritroso, si trova Giacinto Gambirasio, eclettico e intraprendente seriatese al quale infatti è dedicata la biblioteca, su proposta dell’arciprete monsignor Guglielmo Carozzi. Nel 1921 Gambirasio fu eletto sindaco di Seriate a 23 anni, il più giovane d’Italia, ricevendo per questo le congratulazioni personali del re Vittorio Emanuele III.

«Giovani, mettetevi in gioco»

Elisa coglie l’occasione per lanciare un appello «ai ragazzi della mia età perché non devono avere timore di mettersi in gioco, qualsiasi siano le loro idee, perché anche se lontane da quelle della società è comunque importante battersi». La neo consigliera è anche consapevole che il nuovo impegno la distoglierà dai canoni classici dei giovani, dalle discoteche e altri divertimenti. «Ma va benissimo così. Mi piace fare questo e mi godo la vita ugualmente». Intanto un compito le è già stato assegnato, quale componente della commissione elettorale.

Consigliera comunale di Fratelli d’Italia («È il partito che mi rappresenta, nel quale trovano corrispondenza le mie idee») ha conosciuto il sindaco Gabriele Cortesi, pure di Fratelli d’Italia, solo lo scorso aprile alle prime mosse di campagna elettorale. «So che è molto interessato ai giovani e al sociale, sono convinta che lavorerò bene con lui».