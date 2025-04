Esce di strada a Paderno di Franciacorta e poi viene travolta, grave 44enne di Lallio

Nel grave incidente avvenuto intorno alle 8,15 di martedì 22 aprile, lungo la strada provinciale 19 in territorio di Paderno Franciacorta, nel bresciano, è rimasta coinvolta anche una 44enne di Lallio . Soccorsa e stabilizzata sul posto, è stata trasferita agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni dei carabineri della Radiomobile di Chiari, che si sono occupati dei rilievi del caso, la donna poco prima aveva perso il controllo della sua auto ed era finita fuori strada. Altri conducenti si erano fermati per soccorrerla e verificare che stesse bene, ma pochi istanti dopo un’auto li ha travolti. La 44enne era appena uscita dalla sua auto incidentata e si trovava sul bordo della carreggiata, insieme ad altre due persone, quando l’impatto con l’auto l’ha fatta finire in un canale, con le gambe schiacciate dal veicolo. Più lievi le ferite per gli altri tre coinvolti.

I soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 8,15 in codice rosso e sul posto si sono precipitate tre ambulanze e due auto medicalizzate. Allertati anche i Vigili del fuoco bresciani, che si sono occupati di liberare la 44enne dalle lamiere dell’auto, affidandola al personale del 118, e di mettere in sicurezza i veicoli. Per poter permettere la rimozione delle quattro auto incidentate in totale sicurezza, la sp 19 è stata chiusa al traffico per un paio di ore nella direzione di marcia da Concesio a Ospitaletto.