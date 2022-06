Extrasalone, design aperto a tutti nel nuovo polo lombardo di Oriocenter

Dopo il successo dell’edizione del 2021, torna Extrasalone, il polo espositivo del design, nelle gallerie di Oriocenter Selected Stores. Gli spazi del mall più grande d’Italia faranno da cornice, anticipando la Design Week di Milano e per tutto il mese di giugno, a una nuova edizione che offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire aziende che riassumono nella loro filosofia di design l’attenzione alla funzionalità e all’impatto estetico e ambientale. Extrasalone nasce dall’incontro tra la mente creativa di Green Hub, agenzia di comunicazione e terreno di ideazione e sviluppo di nuove idee, e Oriocenter Selected Stores, mall in continua evoluzione, per avvicinare il grande pubblico al design e permettere agli espositori di esprimere in libertà il proprio potenziale.