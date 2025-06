Fiori d’arancio a L’Eco di Bergamo, Stefano Serpellini sposa la sua Manuela

Immersi nella cornice bucolica della Casetta degli alpini di Azzonica, frazione di Sorisole, e con il sottofondo delle note rock suonate da giovani musicisti (tra cui i figli Anita ed Enea), il nostro collega Stefano Serpellini e Manuela Bergamonti, giornalista di Bergamonews, hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio, dopo un ripetuto e vigoroso sì, davanti al sindaco di Sarnico Ghigo Arcangeli. Erano, per la storia, le 17,42.

Testimoni per la sposa (che ha sfoggiato un paio di stivali da cowboy marroni) Barbara Stacchetti e lo zio Giovanni Pogliani, per lo sposo (che ha perso i pantaloni del completo ripiegando in extremis per un buon paio di jeans) la sorella Barbara Serpellini e Piergiorgio Belussi. Attorniati da amici, parenti, colleghi e vicini di casa, Stefano e Manuela hanno dato vita a una festa alternativa, nella quale ha svettato la canzone Bella Ciao suonata dal sax di Teresa, 12 anni. Poi canti, musica e brindisi all’insegna della spensieratezza. I due sposi trascorreranno la luna di miele a Marsiglia.