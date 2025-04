Floreka 2025: un weekend tra fiori, natura e biofilia al Parco Camozzi di Ranica

Giunta alla XVII edizione, la manifestazione si svolgerà nel Parco Camozzi, sotto alberi secolari, tra installazioni artistiche, laboratori, artigianato e appuntamenti dedicati a grandi e bambini. Tema centrale dell’edizione 2025: la Biofilia , ovvero l’amore per la vita e per tutto ciò che è vivo, dalla natura agli esseri viventi.

Organizzata dall’Associazione Petali & Parole in collaborazione con il Comune di Ranica, Floreka si propone come un’occasione per riconnettersi con l’ambiente attraverso esperienze multisensoriali, riflessioni, attività pratiche e momenti di socialità. L’ingresso è gratuito e aperto anche ai cani al guinzaglio.