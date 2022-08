Fulmine in spiaggia: il papà è fuori pericolo, dimesso il figlio

Segnali di miglioramento per Francesco Genovese, il papà 33 anni residente a Stezzano che l’8 agosto era stato colpito da un fulmine sulla spiaggia di Soverato (Catanzaro), paese di cui è originario, mentre si trovava al mare con la moglie, il figlio di quattro anni e la suocera. L’uomo, che era ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro, è stato estubato, ha potuto parlare con i familiari e presto, forse già oggi, sarà trasferito in reparto.