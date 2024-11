Fuori strada dopo malore a Stezzano, morto il 72enne

L’incidente giovedì a Stezzano

I funerali

I funerali saranno celebrati lunedì alle 9.30, partendo dall’abitazione di via Fermi 5/A dove è stata composta la salma, con arrivo alle 9.15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per la recita del Rosario. Dopo la liturgia funebre Angelo Ronchetti sarà sepolto nel cimitero di Stezzano. «Papà ha lavorato 40 anni come gessista – prosegue il figlio – dal lunedì alla domenica, era artigiano in proprio e non si fermava mai. Da quando era in pensione si dedicava alle sue due passioni, l’orto e i nipotini che hanno 7, 8, 10 anni e due di 12. Tutta la famiglia abita nella stessa casa, degli appartamenti in villa, che proprio lui ha costruito. È stato un grande lavoratore, come non ce ne sono più, e nonostante questo non ha mai fatto mancare nulla alla mamma e a noi figli, facendoci studiare entrambi all’università. Non aveva mai avuto problemi di salute e anche giovedì, prima dell’incidente, era stato tutta mattina nell’orto».