Giro in sidecar per gli ospiti dell’Rsa Piccinelli: «Emozioni forti»

Ma chi l’ha detto che in Rsa non si canta, non si balla, non si festeggia e… non si va in moto?!? Sì, proprio, anche in moto. Nello scorso weekend gli ospiti della Rsa Fondazione «P. Piccinelli» di Scanzorosciate hanno avuto l’opportunità di fare un giro in sidecar, all’interno del parco della struttura assistenziale.