Giulia Gabrieli avrebbe compiuto 27 anni il 3 marzo, un giorno di festa per chi l’ha conosciuta direttamente o attraverso le parole che ha lasciato. Così al termine della partecipatissima Messa, celebrata al Santuario della Madonna dei Campi a Stezzano, domenica 3 marzo è stata cantata la canzone di Buon compleanno.

«Tredici anni fa Giulia è salita al cielo dopo due anni di malattia che ha saputo accogliere nella sua storia. Giulia ha avuto la grazia di trasformare il cuore colmo di lacrime in amore per Gesù; è stata testimone dell’amore di Dio fino alla fine, ha vissuto la sua Parola. Giulia chiede a tutti noi che cosa aspettiamo ad affidarci all’amore di Dio per testimoniare che la vita è un dono e quello che lasciamo è un segno di amore», hanno detto i tanti sacerdoti presenti.