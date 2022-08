Gorle, ancora furti in zona Lotto con il «metodo della colla»

Gli appartamenti dei condomìni tra via Monte Rosa e via Buonarroti a Gorle, in zona Lotto, continuano a essere presi di mira dai malviventi. Dopo i furti riportati dal nostro giornale nei giorni scorsi , sabato alcuni residenti della zona ne hanno segnalati altri: tre in un condominio e altri tre in un altro. In un caso, gli inquilini se ne sono accorti ieri sera al rientro dalle ferie e hanno allertato i carabinieri di Seriate. «Io ero in ferie – racconta uno degli inquilini del condominio al civico 19 di via Buonarroti – e, dopo aver saputo dei furti, mercoledì ho mandato un mio vicino a controllare l’esterno della mia abitazione e la colla era presente sia sul mio appartamento sia su quello di una mia vicina. La stessa vicina, però, il giorno successivo mi ha chiamato per dirmi che aveva mandato qualcuno a controllare e il suo appartamento era stato svaligiato». «In questo condominio – conclude il residente – a me risultano almeno tre furti». L’inquilino in questione, però, era in ferie e non saprebbe indicare il giorno preciso in cui i malviventi hanno messo a segno i furti, anche se sembrerebbe dopo Ferragosto. Mentre un inquilino di un altro condominio, situato sempre nel Lotto di Gorle, è a conoscenza di altri tre furti nel suo stabile.