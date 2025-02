Gorle, ecco cos’è il manufatto misterioso. Ma c’è ancora un mistero

La struttura, infatti, era parte del «Parco delle Sculture» dell’ex azienda tessile Perofil di via Zanica 14, dove oggi ha sede invece Santini Cycling. L’opera, un grande tronco con tante stelle appuntite in sequenza, è stata disegnata insieme ad altre dal compianto commendatore Aldo Perolari, che fu titolare dell’azienda.

L’opera individuata a Gorle

Nel 2022, quando Santini riqualificò l’area ex Perofil, chi aveva il compito di smaltire le sculture, evidentemente, non lo ha fatto o se ne è occupato in maniera a dir poco sbrigativa, come avvenuto per l’opera avvistata a Gorle, che è stata tra l’altro appoggiata senza tener conto del suo posizionamento corretto.