Grosso incendio a Seriate, in fiamme furgoni e trattori

Grosso incendio alle 6.50 di sabato 17 gennaio a Seriate, proprio al confine con Pedrengo. A bruciare un deposito di una ditta di autotrasporti e di giardinaggio, di due aziende diverse che sono adiacenti: dalle prime informazioni dei vigili del fuoco in fiamme sarebbero andati furgoni e container, escavatori e trattori. Non sono fortunatamente coinvolti feriti, è crollata anche la parte del tetto del magazzino