Sabato 17 Gennaio 2026
Grosso incendio a Seriate, in fiamme furgoni e trattori
IL ROGO. A bruciare due depositi: quelli di una ditta di autotrasporti e di giardinaggio, uno accanto all’altro: coinvolti furgoni e container, escavatori e trattori. Fortunatamente non ci sono feriti.
Seriate
Grosso incendio alle 6.50 di sabato 17 gennaio a Seriate, proprio al confine con Pedrengo. A bruciare un deposito di una ditta di autotrasporti e di giardinaggio, di due aziende diverse che sono adiacenti: dalle prime informazioni dei vigili del fuoco in fiamme sarebbero andati furgoni e container, escavatori e trattori. Non sono fortunatamente coinvolti feriti, è crollata anche la parte del tetto del magazzino
L’incendio è di vaste proporzioni e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118 per verificare la situazione. I danni paiono ingenti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in alcune ore. Sul posto anche i carabinieri.
