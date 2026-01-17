Burger button
Cronaca / Hinterland
Sabato 17 Gennaio 2026

Grosso incendio a Seriate, in fiamme furgoni e trattori

IL ROGO. A bruciare due depositi: quelli di una ditta di autotrasporti e di giardinaggio, uno accanto all’altro: coinvolti furgoni e container, escavatori e trattori. Fortunatamente non ci sono feriti.

Redazione Web
Redazione Web
Un camion bruciato
Un camion bruciato
(Foto di Colleoni)

Seriate

Grosso incendio alle 6.50 di sabato 17 gennaio a Seriate, proprio al confine con Pedrengo. A bruciare un deposito di una ditta di autotrasporti e di giardinaggio, di due aziende diverse che sono adiacenti: dalle prime informazioni dei vigili del fuoco in fiamme sarebbero andati furgoni e container, escavatori e trattori. Non sono fortunatamente coinvolti feriti, è crollata anche la parte del tetto del magazzino

L’incendio è di vaste proporzioni e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118 per verificare la situazione. I danni paiono ingenti, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in alcune ore. Sul posto anche i carabinieri.

