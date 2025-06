«Ha saputo trasmettere i suoi valori agli studenti». Chiesa gremita ai funerali della prof morta in moto

Grande commozione, tantissime persone e soprattutto molti dei suoi studenti che hanno voluto darle l’ultimo saluto. Lunedì 16 giugno alle 15, sono stati celebrati i funerali nella parrocchiale di Stezzano di Nadia Lepore, la professoressa morta in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente in moto. Proprio a Stezzano l’insegnante viveva con il marito Dario Carozza, che si trova ancora ricoverato in ospedale.